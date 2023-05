Feilen bis Maurern: Poly-Schüler im Rampenlicht

Lilla Irozcki aus dem Poly Taxenbach, die daneben eine besondere Schminke vorbereitet, merkte vor kurzem: „Ich will in die HBLW weitergehen und in Richtung Medizin gehen.“ Und Laura Mittermayer vom Fachbereich Holz am Poly Zell am See erkannte beim Schnuppern, dass doch Raumausstattung das Ihre ist. Ob sie ihrem Fachbereich treu bleiben oder nicht – Das Poly hilft Schülern vor allem bei der Entscheidung, was sie machen wollen.