Katzian sitzt Europäischem Gewerkschaftsbund vor

Katzian für Vier-Tage-Woche in Europa

In seiner neuen Funktion will sich der „glühende Europäer“ Katzian vor allem für die Vier-Tage-Woche und für eine Ausweitung der Kollektivverträge (KV) in den europäischen Ländern einsetzen. Denn die Einkommenssituation für die Menschen stehe überall im Mittelpunkt. So gebe es in Deutschland eine KV-Abdeckung von 50 Prozent, in Estland seien es gar nur sechs Prozent, während es in Österreich 98 Prozent seien, sagte Katzian im Ö1-Morgenjournal. Das müsse auf europäische Ebene erst erkämpft werden. Katzians Ziel: Europaweit über 80 Prozent.