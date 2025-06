Drogenbande in Innsbruck zerschlagen: 6 Festnahmen

Quartett in U-Haft

Drei Syrer im Alter von 18, 24 und 25 Jahren sowie der 21-Jährige mit ungeklärter Staatsbürgerschaft seien in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert worden. „Über sie wurde Untersuchungshaft verhängt“, so die Ermittler. Der 23-jährige Syrer und der Serbe wurden auf freiem Fuß angezeigt.