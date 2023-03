Vier-Tage-Woche auf Zeit geht in die Verlängerung

Marcusstraße 8-10 in Freistadt: Da, wo in der Vorweihnachtszeit sogar an sechs Tagen pro Woche die Produktionsmaschinen laufen, ist heute, Freitag, Ruhetag. „Bis Ende September haben wir unseren Betrieb jeden Freitag geschlossen“, sagt Happy-Foto-Geschäftsführerin Marlene Kittel, die beim Spezialisten für Fotodruckprodukte im Vorjahr die Vier-Tage-Woche eingeführt hatte. Zuerst war’s nur ein Versuch. Heuer geht die kurze Woche beim Fotodruckspezialisten aus dem Mühlviertel in die Verlängerung.