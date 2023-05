Radfahrer kracht frontal in Bus: Drei Verletzte

Der 22-jährige Radler war am Donnerstag kurz vor 10 Uhr auf der Rumer Dörferstraße unterwegs, als ihm ein Linienbus entgegenkam. Genau in diesem Moment geriet der Deutsche mit seinem Fahrrad auf die Gegenspur - warum, das ist noch unklar. Der Radfahrer krachte jedenfalls frontal in die Windschutzscheibe des entgegenkommenden Fahrzeugs.