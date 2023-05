Suche nach abgestürzter 20-jähriger Wanderin

Die 20-jährige einheimische Wandern nutzte das schöne Wetter für einen Ausflug auf den Schachtelstern, einem Gipfel in Bad Goisern. Die junge Frau kennt die Gegend gut, bemerkte am Ziel ihrer Wanderung einen neuen ausgetreten Pfad und folgte ihm. Doch der führte in die Irre, schließlich verloren sich alle Spuren, sie geriet in abschüssiges Gelände und rutschte aus.