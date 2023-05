Energieeffizienzgesetz soll in neuer Form kommen

Grüne nicht so optimistisch

Weniger optimistisch sind die Grünen: „Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass wir so verbindlich wie möglich sein müssen, dass wir gesetzlich die Dinge festzurren müssen, auch die Ziele, weil es mit der Freiwilligkeit leider nicht so funktioniert hat, wie wir uns das alle gewünscht haben“, sagte der Grüne Umweltsprecher Lukas Hammer.