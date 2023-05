Bildein lädt zum ersten „picture on kids“-Festival

Das „picture on“ in Bildein gehört zu den beliebtesten Musik-Festivals des Landes. Seit mehr als zwei Jahrzehnten verwandelt sich die 350-Seelen-Gemeinde standesgemäß am zweiten August-Wochenende in eine Bühne. Seither pilgern Musikfans aus allen Himmelsrichtungen hierher, um das familiäre Ambiente zu genießen.