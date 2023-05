Die Salzburger haben keine Angst vor Raubtieren

Selbst in Schwarzach, wo man Tür an Tür mit der Natur lebt, ist der tote Braunbär nichts Alltägliches. Von dem Männchen, das am Dienstagmorgen mit Verletzungen tot auf der Zugstrecke zwischen Lend und Schwarzach gefunden wurde, haben im Pongauer Ort die wenigsten etwas mitbekommen. Das zeigt sich beim Besuch der „Krone“ in Schwarzach.