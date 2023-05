„Das Problem ist von uns Menschen gemacht“

Begegnungen mit den Wildtieren häufen sich

Dass es auch bei uns in Salzburg in Zukunft vermehrt zu Wildtiersichtungen kommen wird, schließt er nicht aus: „Da den Tieren immer mehr natürlicher Lebensraum weggenommen wird, müssen sie ausweichen. Das ist ein von uns Menschen hausgemachtes Problem.“ Erst am Dienstag wurden erneut zwei Sichtungen von Bären gemeldet. Eine Polizeistreife hatte ein Tier in der Nähe des Recyclinghofs in Grödig gesehen. Experten vermuten, der Bär könnte dort im Abfall nach Essensresten gesucht haben. Eine weitere neue Sichtung gab es in der Nacht auf Montag im Gemeindegebiet von Großgmain. Die Woche zuvor wurden im Pinzgau Sichtungen gemeldet.