Regenwetter passé: So warm werden die Pfingsttage

Endlich ist der Sommer da - die kalten und verregneten Tage gehören ab sofort der Vergangenheit an. Hochsommerliche Temperaturen, Sonne pur und blauer Himmel locken zum ersten Mal seit langer Zeit in den kommenden Tagen und am Pfingstwochenende wieder an die frische Luft. Es werden Temperaturen bis zu 27 Grad erwartet.