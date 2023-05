Pläne für Christkindlmarkt: Veränderung kommt

Das Thema Christkindlmarkt nahm am Montag gehörig an Dynamik an. Ein reger Schriftverkehr zwischen dem Mitmitgliederverein, Marketing und Tourismus setzte ein. Bürgermeister Scheider holt alle Beteiligten an einen Tisch: „Scheinbar muss die Kommunikation untereinander erhöht werden. Alle Vorwürfe müssen aus dem Weg geräumt und eine gemeinsame Basis wiederhergestellt werden. In den Bereichen Marketing und Tourismus soll Klagenfurt eine Stadt der Zukunft sein. In der Stadt gelte es gemeinsam an einem Strang zu ziehen und erfolgreich zu sein.“ Im heurigen Jahr soll am Neuen Platz das Grundkonzept noch das gleiche sein wie im Vorjahr, auch das macht die Gastronomen ruhiger.