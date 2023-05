Mit Rettungshubschrauber eingeliefert

Gegen 20 Uhr lenkte ein 17-jähriger Spittaler sein Motorrad auf der Katschberg Bundesstraße in Richtung Seeboden und kam dabei in einer langgezogenen Linkskurve aus noch unbekannter Ursache zu Sturz. „Das Motorrad prallte gegen die Leitschiene und schlitterte noch ca. 30 Meter der Fahrbahn entlang“, heißt es seitens der Polizei. Der junge Bursche wurde durch den Sturz schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das LKH Villach eingeliefert.