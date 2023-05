Baden ohne Sorgen: So schützen Sie Ihre Kinder

Pool umzäunen, Sommer genießen

Um das gute Wetter sicher genießen zu können, hat die Expertin speziell für Eltern Tipps: „Kinder dürfen in und am Pool nie unbeaufsichtigt bleiben.“ Kleinkinder sollten immer in unmittelbarer Reichweite sein, größere Kinder in Sichtweite. „Zusätzlich sollten unbedingt Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, etwa das Anbringen von Umzäunungen, Alarmsystemen oder Poolabdeckungen“, so Trauner-Karner. Und kommt es tatsächlich einmal zu einem Badeunfall, empfiehlt das KFV, die Kinder danach genau zu beobachten. Ist Wasser in die Lunge gekommen, kann das nämlich etwa 24 Stunden später zu lebensbedrohlichen Atemproblemen führen.