Fischer wollen klare Vorgaben für Kraftwerke

Tausende Fische starben bekanntlich Anfang Mai in Folge einer Wehröffnung am Kraftwerk „Untere Sill“ unterhalb der Europabrücke. Und schon zwei Tage später kam es laut Tiroler Fischereiverband am Weissenbach im Lechtal zu einer ähnlich verheerenden Spülung mit weitreichenden Folgen für die Fische. Nun reicht es den heimischen Fischern.