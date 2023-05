Mann würgte und schlug seine Freundin bewusstlos

Wegen massiven Streitigkeiten mit Würgeattacken und Schlägen bis zur Bewusstlosigkeit hätte sich am Montag ein Tiroler (26) als Beschuldigter am Landesgericht in Innsbruck verantworten müssen. Doch sowohl er als auch sein Opfer blieben der Verhandlung fern. Schuld soll eine Magen-Darm-Grippe gewesen sein.