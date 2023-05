Keller in Einfamilienhaus komplett ausgebrannt

Binnen kürzester Zeit gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Zwei Belüftungsgeräte wurden aufgestellt, um den Keller und das Einfamilienhaus rauchfrei zu bekommen. Während des Einsatzes befand sich ein Sanitätsteam vom Samariterbund in Bereitschaft, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Wie hoch der Schaden an Wand und Decke sowie an zahlreichen Installationen, Leitungen und einem Fenster im Untergeschoß ist, ist unbekannt.