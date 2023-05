Dramatisch: Bergsteiger holten erschöpft Hilfe

Notruf in der Nacht

Die erschöpften Ungarn setzten um 2.40 Uhr einen Notruf ab. Einsatzkräfte der Bergrettung Mixnitz und der Alpinpolizei Hochsteiermark stiegen zunächst zum Gipfel des Hochlantsch auf, und schließlich über den Klettersteig zu den in Not geratenen Personen ab. Die Ungarn konnten dann am Seil gesichert zum Ausstieg geführt werden. Der 49- und die 46-Jährige blieben unverletzt. Sie waren um 7 Uhr wieder an ihrem Ausgangspunkt zurück.