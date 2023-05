Weißhaidinger: „Bin überwältigt, Wahnsinn, Geil!“

... Platz 3 in der Welt-Jahresbestenliste: „Hinter Europameister Alekna und Weltmeister Ceh auf Platz 3 zu liegen, mit nur ein paar Zentimeter Differenz. Das zeigt ganz klar, was mir mit diesem Wurf in Schwechat gelungen ist. Nächste Woche werden wir nochmals hier werfen. Also ideal waren die Bedingungen noch nicht. Ich kann sicher weiter werfen.“