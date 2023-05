Polizisten klärten Einbruchsserie auf Automaten

Via Internet überführt

Mithilfe einer sogenannten Story in sozialen Netzwerken konnten die beiden schließlich überführt werden. Bei gleichzeitig durchgeführten Hausdurchsuchungen an den Wohnorten der beiden fanden die Ermittler einen Teil des Diebesgutes. Der durch die Taten entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die beiden werden angezeigt.