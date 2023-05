Steiermark: Neue Heimat für Polizei-Spitzensport

Einmonatige Praxisphase in der Polizeiinspektion

Fünf Wochen dauert der Präsenzunterricht pro Jahr, insgesamt ist die Ausbildung auf fünf Jahre angesetzt und wird mit E-Learning-Modulen komplettiert. „So kann die berufliche Ausbildung auch auf das Training abgestimmt werden.“ Nach vier Jahren folgt eine Abschnittsprüfung, dann geht es im Heimatbundesland ein Monat auf Praxis in eine Polizeiinspektion. „Im fünften Jahr steht die Dienstprüfung an, gleich wie bei jedem Polizisten.“ Witziges Detail am Rande: Sandra Assingers Ehemann Armin, seines Zeichens Ex-Profisportler, Millionenshow-Moderator und Sportkommentator, hat früher selbst den Spitzensportkurs absolviert.