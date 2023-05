Innsbruck: Trio schlug und bedrängte Jugendlichen

Zum brenzligen Vorfall kam es am gegen 16.30 Uhr im Kreuzungsbereich Pembauerstraße und Kärntnerstraße in Innsbruck. Die drei Unbekannten drückten den 17-jährigen Einheimischen zunächst an das Geländer der Sillbrücke und forderten ihn auf, ihnen Tabakwaren auszuhändigen. Da der Jugendliche nichts dabeihatte, schlug ihm einer der Täter mit der flachen Hand ins Gesicht. Eine weiterer warf die Schildkappe des Burschen in die Sill.