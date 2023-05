Über 200 Russen dank Labor-Dateien überführt

Überprüfung in drei Stufen

Im Dezember 2019 hatte die WADA Russland wegen der Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Labor für vier Jahre gesperrt. Russland legte daraufhin Klage beim Internationale Sportgerichtshof CAS ein, der die Sperre auf zwei Jahre reduzierte. Die Sperre war am 17. Dezember 2022 abgelaufen. Die Wiederzulassung der russischen Anti-Doping-Agentur (RUSADA) steht noch aus. Die WADA hatte angekündigt, nach Ablauf der Sperre in drei Stufen überprüfen zu wollen, ob die russische Agentur ihre Zulassung wieder bekomme.