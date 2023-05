Vereinslegende bleibt weiteres Jahr in Salzburg

Lob vom Sportdirektor

Auch Sportboss Christoph Freund ist zufrieden mit der Lösung: „Wir freuen uns sehr, dass wir nach so vielen gemeinsamen und erfolgreichen Jahren noch eine weitere Saison auf unseren langjährigen Kapitän Andi Ulmer setzen können. Seine Einstellung, seine Konstanz und seine Erfahrung sind ganz wichtige Faktoren für unsere Mannschaft. Die unglaubliche Anzahl an Spielen für uns sowie seine Erfolge und Titelsammlungen mit uns sprechen eine mehr als deutliche Sprache und werden in dieser Art und Weise wohl auch einmalig im österreichischen Fußball bleiben.“