„Verlässt uns der blaue Bürgermeister?“

Legt der einzige blaue Bürgermeister Salzburgs bald schon sein Amt nieder? Vieles deutet darauf hin, denn durch die schwarz-blauen Verhandlungen könnte Christian Pewny, Bürgermeister von Radstadt, schon bald eine Stelle als Landesrat übernehmen. Wenn es dazu kommen sollte, muss er nicht nur sein Büro mit Ausblick auf den Radstädter Stadtplatz verlassen. Er müsste demnach auch die Leitung seiner Fahrschule in die Obhut seiner Frau Sandra geben. Während Schwarz-blau in der Landeshauptstadt mit den Koalitionsverhandlungen beschäftigt ist, spekulieren die Bürger im Innergebirg bereits über die mögliche Nachfolge Pewnys. „Da fällt mir aber niemand ein, der das Amt so schnell übernehmen könnte“, sagt ein Radstädter. Auch Pewny kann der „Krone“ keinen potenziellen Nachfolger nennen. Denn fallen die Verhandlungen zugunsten Pewnys aus, muss bereits Mitte Juni ein neuer Stadtchef her.