Konrad verbessert sich auf ruhiger 12. Etappe!

Die 13. Etappe führt die italienische Landesrundfahrt in die Alpen, von Borgofranco d‘Ivrea geht es am Freitag in die Schweiz für ein Gipfelfinale nach Crans Montana. Weil in den höheren Lagen noch viel Schnee liegt, ist die Fahrt über den 34 Kilometer langen Anstieg zum Grossen St. Bernhard nicht möglich, es bleiben aber über 3600 Höhenmeter zu bewältigen. Am Samstag geht es von Siders aus über den Simplonpass zurück nach Italien.