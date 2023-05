Wettfahrt-Sieg für Vadlau/Mähr bei den 470ern

„In allen drei Rennen haben wir versucht, konservativ zu segeln!“

„Wir sind am Start dreimal gut rausgekommen und haben uns in jedem Race steigern können. Dass wir dann im letzten Rennen als erstes Boot ins Ziel kamen, war schon echt lässig. In allen drei Rennen haben wir versucht, konservativ zu segeln, keine Fehler zu machen und große Patzer auszulassen“, erklärte Vorschoter Mähr.