Blüten, Wälder, Almen - Wandern am Gaberl tut gut!

Nach dem Marterl in den Wald

Unser erster Wegpunkt ist ein Marterl auf 1574 Metern, danach geht es leicht bergab, bis wir rechts den Einstieg in den Wald sehen. Pfade und Forststraßen wechseln sich ab; bei der Wegkreuzung „Sattelhaus/Steinplan“ wandern wir links weiter. Kurz nach dem Krennsattel steigt der Weg fortdauernd an, bis wir den Steinplan (1670 Meter) mit dem nahegelegenen Schutzhaus erreichen. Nach einer Pause geht es auf demselben Weg wieder zurück zum Gaberl.