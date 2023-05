Ganzes Bündel an Finanzhilfen gegen die Teuerung

Als armutsgefährdet gilt in Österreich jeder, der nicht einmal 1392 Euro im Monat in der Tasche hat. Im Burgenland leben 50.000 Betroffene am Existenzminimum. Dennoch sind hierzulande um die Hälfte weniger Menschen armutsgefährdet als noch 2019. „Das bedeutet, die Entlastungspakete des Landes greifen“, heißt es aus dem Regierungssitz in Eisenstadt.