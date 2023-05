Kultig! „... und der Fjörtoft schläft ein“

Da bleibt kein Auge trocken. Die beiden ServusTV-Champions-League-Experten Jan-Age Fjörtoft und Steffen Freund nahmen sich vor der Live-Übertragung des Champions-League-Halbfinal-Krachers Manchester City gegen Real Madrid - 20.15 Uhr auf ServusTV - Zeit, um mit Michael Fally über ihren Job und das Spiel am Abend zu sprechen. Dabei läuft der „Analyse-Traumsturm der Nation“ zur Höchstform auf. Unter anderem sagt Freund: „Es geht ja auch um Unterhaltung. Stell dir vor, der Fjörtoft schläft ein, und der Freund schläft auf Sendung ein ...“ Und just in dem Moment simuliert Fjörtoft, tatsächlich einzuschlafen - herrlich unterhaltsam! Aber sehen Sie selbst!