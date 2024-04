Keine Premier League, dafür zwei Vereine aus der Deutschen Bundesliga stehen im Halbfinale der Champions League. Sowohl der FC Bayern als auch Borussia Dortmund träumen vom Finale in Wembley, der Rekordmeister will die verkorkste Saison mit dem Henkelpott veredeln. Eine gewisse Ahnung, was den Bayern-Spielern bei einem möglichen Aus gegen die Gunners geblüht hätte, hatte Kimmich. „Es ist schon wichtig, dass wir weitergekommen sind. Ich will mir nicht vorstellen, was los gewesen wäre, wenn wir rausgegangen wären“, erklärte er.