Wirt feierte mit Jubiläumswein aus Karpfenteich

Auch in Zeiten der Teuerung kann man ausgiebig feiern. Das bewies Gastronom Bernhard Zimmerl, der in der Waldviertler Bezirksstadt Waidhofen an der Thaya das zehnjährige Bestehen seines Lokals Foggy Mix feierte, welches ein Pub und Zwei-Hauben-Lokal unter einem Dach vereint.