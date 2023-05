Trinkgeldabzocke? „Undercover“ am Naschmarkt

Für reichlich Aufregung sorgten die „Krone“-Berichte über ein Naschmarktlokal, das automatisch zehn Prozent Trinkgeld in Form einer Servicepauschale in Rechnung stellt. In der Karte wird zwar darauf hingewiesen, doch wer nicht aufpasst, gibt eventuell zusätzlich Trinkgeld und wird so doppelt zur Kasse gebeten.