„Dank Zuschuss wirtschaften wir ausgeglichen“

„Krone“: Herr Barounig, was waren bisher Meilensteine aus Ihrer Sicht?

Gernot Barounig: Die Durchführung von drei Projekten bei der Kulturhauptstadt 2009 und die Ausgliederung von Lentos und Nordico in die Museen der Stadt Linz GmbH im Jahr 2018, was uns mehr Flexibilität gebracht hat.