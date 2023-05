Zeta-Jones und Tochter Carys überstrahlten alle

Michael Douglas bekam an diesem Abend die Goldenen Ehrenpalme verliehen. Seine schönsten Geschenke führte der Hollywoodstar an diesem Abend aber links und rechts am Arm. Denn sowohl Ehefrau Catherine Zeta-Jones, als auch Tochter Carys sahen bei der Eröffnung der Filmfestspiele von Cannes einfach wunderschön aus.