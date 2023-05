„Wie Ratten in Falle gekrochen“: Kiew kommt voran

Russland zerstört ganze Stadt

Russland zerstöre mit seinen Artillerieangriffen die ganze Stadt, so Maljar. Der Befehlshaber der ukrainischen Landstreitkräfte, Olexander Syrskyj, bezeichnete die seit Monaten umkämpfte Stadt als „Mausefalle“ für die russischen Truppen. „Die Wagner-Söldner sind nach Bachmut wie die Ratten in die Mausefalle gekrochen“, sagte der 57-Jährige am Dienstag bei einem weiteren Besuch im Frontgebiet. Durch „aktive Verteidigung“ seien die ukrainischen Einheiten an mehreren Abschnitten bei Bachmut zu Gegenangriffen übergegangen.