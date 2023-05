Fast volles Glas | Keine Klimaentwarnung

Fast volles Glas! Halb volles Glas oder halb leeres? Vor dieser Frage stehen ja alle Menschen immer wieder; wir Journalisten erst recht. Und so haben wir gestern auch diskutiert, wie wir mit den Ergebnissen des internationalen Lesetests bei Volksschülern umgehen. Geprägt von den vielen unerfreulichen Botschaften, mit denen wir täglich konfrontiert sind, bringt man es nur allzu leicht auf den - negativen - Punkt: „Jeder fünfte Volksschüler kann nur schlecht lesen“. Aber das wäre ja nicht einmal das halb leere Glas, sondern das zu einem Fünftel leere Glas. Vier von fünf können ja immerhin gut lesen. Und das bei einem Test, der 2021 erhoben wurde. Also in einem von Lockdowns und angeblichen schweren Bildungsdefiziten geprägten zeitlichen Umfeld. Noch dazu kann sich das österreichische Abschneiden auch im internationalen Umfeld durchaus sehen lassen: unsere Schüler liegen zwar ein ordentliches Stück hinter den weltweiten Spitzenreitern aus Hongkong und Singapur. Aber das sind ja Streber-Länder. Wir liegen aber deutlich über dem internationalen Schnitt und auch knapp über dem EU-Durchschnitt. Und so titeln wir in der „Krone“ heute mit positiver Formulierung: „Schüler beim Lesen besser als erwartet“. Immerhin ja nicht nur ein halb volles, sondern ein fast volles Glas!