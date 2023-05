Gerstenmalz für den Gaumen

Treber ist das, was nach dem Auskochen von Gerstenmalz bei der Bierherstellung zurückbleibt. Er wird in der Regel an Milchkühe und Masttiere verfüttert. Salzburgs größte Brauerei verkauft den Reststoff ihres Biers nun an das junge Kleinunternehmen aus Eugendorf. Vermischt mit Linsen, Reis und Gewürzen wird daraus ein veganes Nahrungsmittel, das sich in der Pfanne zubereiten lässt.