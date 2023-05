Schallenberg: Können Putin dankbar sein

„Er hat uns aus unseren Tagträumen gerissen und zurück in die Geschichte gepusht. Zur selben Zeit hat er uns galvanisiert, er hat uns gezwungen, das Weltgeschehen anders zu sehen", so Schallenberg. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gebe es kein Zurück zum „Status quo ante“. Allerdings: „Die Lichter sind nicht ausgegangen in Europa“, wies der ÖVP-Politiker auf die Widerstandsfähigkeit der EU.