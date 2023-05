Zwei Damen nehmen Zügel bei Youki in die Hand

Youki zählt zu den größten österreichischen Jugendfilmfestivals mit internationaler Ausrichtung. Man wolle die Lust am Kino wecken und einen bewussten Umgang mit Medien forcieren, so Lisa Kainz - sie war bereits bisher bei Youki aktiv, aber auch bei anderen Festivals wie Female Tracks, Ars Electronica und Crossing Europe mit an Bord. Sophia Hochedlinger, die an der Linzer Kunstuni studierte, hat dagegen selbst Erfahrungen im Filmemachen.