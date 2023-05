Thailand: Historischer Wahlsieg der Pro-Demokraten

Die pro-demokratische Opposition in Thailand hat bei der Parlamentswahl am Sonntag einen überragenden Sieg errungen. Gewinner der Abstimmung ist vorläufigen Ergebnissen zufolge die progressive Move-Forward-Partei unter ihrem Chef Pita Limjaroenrat. Er will eine Sechs-Parteien-Koalition schmieden, die jetzt eine satte Mehrheit im Unterhaus hat. Leicht dürfte das aber nicht werden, denn auch der Senat muss zustimmen - Dort hat das Militär das Sagen.