Tausende demonstrieren in Thailand für Demokratie

Bereits am Samstag hatten sich Tausende Demonstranten, unter ihnen viele Studenten, auf dem Sanam-Luang-Gelände in Bangkok versammelt, um gegen das Königshaus und die Regierung zu protestieren. Die Proteste in Thailand dauern mittlerweile seit zwei Monaten an. Für Donnerstag riefen die Organisatoren zu einer weiteren Kundgebung vor dem Parlament in Bangkok auf. Am 14. Oktober soll es einen Generalstreik geben.