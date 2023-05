Die Gegner von Schwarz-Blau formieren sich

Das anlässlich der Koalitionsgespräche gegründete Salzburger „Bündnis gegen Schwarz-Blau“ hat eine bundesweite Demo für den 29. Mai (16.00 Uhr) mit Startpunkt am Salzburger Hauptbahnhof angekündigt. Der Zusammenschluss aus Gruppierungen und Privatpersonen der Zivilgesellschaft will ein Zeichen gegen den Rechtsruck in Österreich setzen und unter anderem „gegen Demokratieabbau“ und „für Menschenrechte“ demonstrieren.