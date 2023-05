„F1-Fahrer haben den einfachsten Job der Welt!“

Jetlag-Probleme

Er habe gedacht, dass sein Leben nach der aktiven Karriere entspannter werde, dabei sollte er sich jedoch täuschen. „Mein Leben ist jetzt viel stressiger, besonders weil ich Kinder habe“, so Button weiter. Am anstrengendsten sei in der Formel 1 bei all den verschiedenen Strecken der Kampf mit den Zeitunterschieden gewesen, Physiotherapeuten und Ernährungsberater planen den Fahrern jedoch von Essens- bis Schlafenszeiten den gesamten Tag durch, auch das wird also geregelt.