Vettel: So geht es ihm nach dem F1-Karriereende

„Nach so langer Zeit im Rennsport habe ich zum ersten Mal so etwas wie einen Alltag.“ In diesem genieße er nun die Zeit mit seiner Familie. Vettel fühle sich in seinem neuen Leben sehr wohl, dennoch kribble es ihn manchmal in den Fingern, wenn er daheim vor dem Fernseher sitzt, um seinen ehemaligen Gegnern bei dessen Beruf zuzusehen. „Anfangs war es komisch, nicht dabei zu sein. Aber ich komme gut damit zurecht und verfolge den Sport mit großem Interesse“, so der 35-Jährige.