Palast zeigt Foto von Charles mit den Thronerben

Zu seiner Rechten ist sein ältester Sohn Prinz William (40) zu sehen. Auch er trägt zeremonielle Kleidung, die ihn als Ritter des Hosenbandordens (Order of the Garter) ausweist. Links vom König steht sein Enkelsohn Prinz George (9), der eine Hand auf die Armlehne des Throns gelegt hat. Während Charles mit ausdruckslosem Blick in die Kamera schaut, lächeln William und sein Sohn George.