Milliardenmarke geknackt: Miba mit viel Rückenwind

Wer „Miba“ sagte, dachte viele Jahre sofort an die Autoindustrie, in der sich die Laakirchener einen Namen als Zulieferer gemacht hatten. Doch mittlerweile ist das von F. Peter Mitterbauer geführte Unternehmen längst zum Hansdampf in allen Gassen mutiert und macht nur noch rund 40% seines Umsatzes in der Fahrzeugbranche, in der die Miba auch in der E-Mobilität schon Fuß gefasst hat.