E-Know-how aus Bad Leonfelden hoch im Kurs

Partyzelte standen vor dem Gebäude, drinnen war eine noch leere Produktionshalle zur Eventlocation umgebaut worden: Vier Monate, nachdem die Miba die Mehrheit an Batterie-Spezialist Voltlabor in Bad Leonfelden übernommen hatte, wurde das erweiterte Werk offiziell eröffnet. Sechs Millionen Euro ließ sich das von F. Peter Mitterbauer geführte Unternehmen den Ausbau der Batterieproduktion für Baumaschinen, Pistenraupen, autonome Stapler und Co. im Mühlviertel kosten.