Oberösterreich will mehr Wind und Sonne anzapfen

Was ist konkret geplant? Zum einen die Verfünffachung der Windkraftproduktion im Kobernaußerwald (rund um den bestehenden Windpark Munderfing) bis 2030, nämlich durch Errichtung von acht bis zwölf neuen Windkraftanlagen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt dabei bis zu 100 Millionen Euro in den nächsten Jahren - durch Energie AG und weitere Partner. Bei Realisierung aller zwölf neuen Windkraftanlagen würde die Erzeugung des Windparks mit dann insgesamt 18 Windkraftanlagen mehr als der gesamten Stromverbrauchsmenge des Bezirks Braunau entsprechen. Dann das Windkraft-Ausbauprojekt Sternwind in Vorderweißenbach mit Repowering der bestehenden Anlagen, aber auch Erweiterung mit bis zu 4 neuen Anlagen.