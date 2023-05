Weiterer Schlag für Grünen: Funktionär steigt aus!

„Politik geht an Bevölkerung vorbei!“

Die Gründe für den Austritt seien vor allem, dass die Grüne Politik an den Menschen vorbeigehe. „Realitätsfern und -ferner, in gewissen Bereichen verfehlt“, spart er nicht an Kritik an seiner ehemaligen Partei. Das Thema Klimaschutz sei Gräfling zu eng. Zusätzlich sei auch der Umgang nach der Wahlniederlage im März ein Grund für seinen Austritt. „Das Ergebnis war eine schallende Ohrfeige - es gab leider keine Bereitschaft darüber zu sprechen!“